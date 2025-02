Je to obnovitelný materiál, ekologický, z domácí provenience a tak nějak celkově cool. Řeč je o dřevu, ze kterého se ale u nás na rozdíl od západní a zejména severní Evropy stále staví minimálně. Stát to chce změnit a tlačit dřevo za každou cenu. Co přesně si od toho slibuje, co je pro to kabinet připravený udělat a jaký by měl být výsledek, to v dnešním Ranním brífinku rozebírá expert HN na oblast životního prostředí Martin Biben.

