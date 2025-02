Tenhle díl Generačního konfliktu nabízí krutou pravdu. Starší generace v digitálním světě mladých jen zoufale bloudí a většinou nikam netrefí. Přesvědčí nás o tom autoři podcastu Slejvák na Radiu Wave Vilma Svobodová a Miroslav Harant. Boomer Petr byl v jejich novinkách z digitálního světa a popkultury naprosto ztracený, ale bavilo ho to.

Stejně jako debata o tom, jaký je rozdíl v reakcích generací na mizerný servis v restauraci, nebo o rozdílných důvodech, proč se lidé snaží atraktivně obléknout. Generace Z totiž tvrdí, že to nedělá proto, aby se líbila druhým, ale pro sebe. No věřili byste tomu? Jako bonus exkurze do vesmíru generačních ikon a řešení otázky, jestli se Mirek Topolánek chová nejen k mladým jako buran.

Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.