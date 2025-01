V podcastu Generační konflikt jsme se tentokrát zaměřili mimo jiné na umělou inteligenci. Je v pořádku, že s ní děti podvádějí při písemkách? Nebo to vůbec není podvádění, ale důkaz dovedností budoucnosti? Jak promění vzdělání a co to vůbec vzdělání bude? Řeč je také o právě nastupující generaci beta, které se to všechno bude týkat zejména. Nechybí samozřejmě Generační slovníčky. Pro starší: víte třeba, co to je YOLO? A pro mladší: Víte, jak se za bolševika jmenovalo východoněmecké město Chemnitz?

Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.