Neratovická Spolana, Česká pošta nebo pneumatikárna Mitas. To jsou některé z velkých společností, které v poslední době ohlásily hromadné propouštění. A nejsou zdaleka samy. Podniky to zdůvodňují propadem zakázek nebo drahými energiemi. Pokračuje tak trend, který nastartoval už loni. Zatím si ale většina firem spíše stěžuje na nedostatek kvalitních lidí. Přichází zlom na trhu práce? V Ranním brífinku to vysvětluje a rozebírá reportér HN Jan Prokeš.

V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.