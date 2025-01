Nedostupné bydlení je jedním z problémů, které trápí mladou generaci nejvíce. „Vy boomeři jste si levně zprivatizovali byty a na nás nic nezbylo,“ říká Veronika z generace Z. „Nevíš, o čem mluvíš, nechtěla bys žít v době, kdy vládl socialistický byťák!“ oponuje boomer Petr.

Jak to je objektivně, přišel do podcastu Generační konflikt vysvětlit top expert na bydlení, sociolog Martin Lux z Akademie věd. A identifikuje překvapivé důvody, proč je to nyní s bydlením pro mladé v Česku opravdu komplikovanější než v jiných zemích. Jakož i co by se s tím dalo dělat. Nechybí samozřejmě ani generační slovníčky, tentokrát zaměřené hlavně na bydlení. Pro mladší: Víte třeba, co to je umakart?

Nechybí ani zajímavosti a nové informace z pole generačních konfliktů. Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.