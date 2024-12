Značné věkové rozdíly mezi životními partnery jsou předmětem mnoha debat i vtipů. Ale nejsou za tím jen předsudky? Do Generačního konfliktu jsme si pozvali pár, který si z úsměšků nedělá hlavu. A internetový guru devadesátých let a filmový kritik František Fuka nám spolu se svojí o třiadvacet let mladší manželkou Ilonou předvedli, že nic nemusí být problém. Stačí „maličkost“: Když si lidé z různých generací rozumí ve všem. Tím se myslí opravdu ve všem. Od práce přes hraní her po, v tomto případě velmi uvolněný, přístup k sexu. Jak na to všechno? Poslechněte si!

