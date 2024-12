Už v noci ze soboty na neděli se mění jízdní řády na železnici – a návazně na to i ve velké části regionální nebo městské dopravy. Docela velká změna. Co to obnáší u největšího dopravce, tedy Českých drah, se teď pokusíme vysvětlit. Hostem Ranního brífinku je náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta.

