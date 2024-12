Akademii věd s rozpočtem přes sedm miliard korun povede nově fyzik Radomír Pánek. Do čela této největší české veřejné výzkumné instituce ho v úterý nominoval akademický sněm. A odborníci do něj vkládají naděje, že právě on dokáže českou vědu takzvaně nakopnout. A hlavně ji více a lépe propojit se světem byznysu. Co tedy čeká český výzkum a jak se změní, pokud vůbec? V Ranním brífinku rozebírá zástupkyně šéfredaktora HN Michaela Ryšavá, která se oblasti vědy dlouhodobě věnuje.

