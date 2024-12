Češi v poslední době objevují Polsko, byznysově i turisticky. To je nyní poměrně klíčová země pro evropskou bezpečnost, buduje silnou armádu, od ledna bude předsedat Evropské unii, zároveň budou Poláci volit prezidenta. Jak tohle zkombinují, jaké jsou skutečně vztahy mezi Českem a Polskem a co by měli Češi v Polsku poznat, vysvětluje Vít Dostál, ředitel think-tanku Asociace pro mezinárodní otázky a současný předseda české části Česko-polského fóra.

