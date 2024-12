Česku se podařilo dostat „své“ lidi na jedny z nejdůležitějších postů v Bruselu. Budou moci ovlivnit třeba budoucnost průmyslu nebo investic do ekonomiky. O koho jde, co přesně budou dělat a kdo se o to nejvíc zasloužil? Hodnotíme novou Evropskou komisi, která začala fungovat od 1. prosince. Jaké změny slibuje? Vysvětlujeme, co se v příštích měsících stane s evropskými automobilkami, které se dostávají do stále větších problémů. A na závěr pro vás máme soutěž!

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

