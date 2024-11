Donald Trump slibuje, že po svém návratu do Bílého domu uvalí cla na veškerý dovoz, včetně toho ze zemí Evropské unie. Jak je to pravděpodobné a proč by unie měla tvrdě reagovat, pokud na cla skutečně dojde? Dozvíte se v Ranním brífinku. Vkládaný...

Ranní brífink