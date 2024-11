Je zaděláno na změny, které by prospěly nám i celé EU. Za jakých podmínek se můžou povést? Petr Fiala slíbil, že nám zajistí platy jako v Německu. Co by se muselo stát, aby to tak opravdu dopadlo? Vysvětlujeme taky, co znamená nový tým, který si tvoří Donald Trump, pro nás v EU i pro Ukrajinu. A proč je hlavním problémem Ukrajinců něco úplně jiného než možnost používat americké rakety k úderům na ruské území.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Celý díl najdete na HeroHero, Gazetisto a Forendors:

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.gazetis.to/

https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat