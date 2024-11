Herečka, spisovatelka a dramaturgyně Bára Jánová ráda experimentuje. A tak v připravované knize posílá dívku z generace Z do minulosti. Konkrétně do divokých devadesátých let. Spekuluje, jak by si v nich s dnešními představami o světě vedla. Jenže podle boomera Petra je to málo. Pravá legrace by nastala, kdyby lidé z generace Z museli čelit nedostatku a represím pozdního socialismu. Tenhle díl podcastu Generační konflikt je o generačních zkušenostech. O tom, jestli si generace vůbec mohou od sebe navzájem něco vzít, nebo jsou odsouzeny žít odděleny neviditelným sklem.

