Česko teď má v Evropě velké téma, snaží se ulevit automobilovému průmyslu, který padá do krize. Vláda shání podporu dalších zemí EU: tak proč se premiér Fiala nakonec nezapojil? Vysvětlujeme i to, proč je pro nás všechny dobrou zprávou, že se v Německu rozpadla vládní koalice a co přijde po ní. A jak chce Evropa čelit Trumpovi?

Doporučená kniha: Marcel Fratzscher, Die Deutschland-Illusion: Warum wir unsere Wirtschaft überschätzen und Europa brauchen.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

