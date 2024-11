Vítejte v týdnu plném výročí: v pondělí konec první světové války, v neděli zase 35 let od rozjezdu Sametové revoluce. Je tu ale ještě jedno výročí, které stojí za pozornost. Před 35 lety římskokatolická církev svatořečila Anežku Českou. Přemyslovská kněžna se dočkala 707 let po své násilné smrti. Zároveň se o ní podle Tomáše Halíka říkalo, že až tento moment přijde, bude v této zemi zase dobře. A týden nato už komunistický režim i v Československu taky směřoval ke svému zániku. Jak to všechno spolu souvisí? Odpovídá Dušan Šulc, reportér České televize a specialista na církevní témata.

V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.