Česko by se v příštím roce mělo definitivně zbavit závislosti na ruské ropě. Už za čtvrt roku by totiž měl být schopen ropovod TAL, který vede z italského přístavu v Terstu, přepravit čtyři miliony tun ropy navíc, což odpovídá zhruba polovině roční tuzemské spotřeby. O jakou ropu půjde a zvládnou ji tuzemské rafinerie zpracovat? A jaká budoucnost čeká ropovod Družba, když jím přestane proudit ruská ropa? Nejen na to v Ranním brífinku odpovídá reportér Hospodářských novin Petr Zenkner.

