Tenhle díl Generačního konfliktu je o alkoholu. Pozvali jsme si lihovarníka Martina Žufánka, abychom rozebrali generační rozdíly v pití. „Místo aby mladí šli do hospody, slézají se na sucho virtuálně na WhatsAppu,“ lamentuje polovážně Žufánek. Jak je to ve skutečnosti, jak to má s pitím sám a jak zvládá v rámci generačních slovníčků kvíz z názvů socialistických a dnešních koktejlů? Poslechněte si díl živě natáčený na Longevity summitu Hospodářských novin a zjistíte, co se stane, když Veronika Capáková navrhne jedničce českých lihovarníků výrobu slivovice bez alkoholu.

