Otakara Foltýna momentálně nenávidí celá proruská a dezinformační scéna, z čehož má upřímnou radost. S vládním koordinátorem strategické komunikace a veteránem vojenských misí v Afghánistánu ovšem řešíme nejen generační rozložení sviní v české populaci, ale i otázku, jestli se mladí muži mají bát povinné vojny, jak se to má s ženami v armádě či zda člověk stárnutím spíš moudří nebo tuhne. V rámci rubriky „generační slovníčky“ probíráme také trendy na sociálních sítích – třeba „man or bear“. Potkala by mladá žena v lese radši neznámého muže nebo medvěda? A jakou strategii by jí Foltýn doporučil?

