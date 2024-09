Energetika, obchod, nebo něco úplně jiného? Spekulací o tom, co bude mít Jozef Síkela jako český eurokomisař na starosti, je spousta. My jsme získali důvěrný dokument s rozdělením portfolií v nové Evropské komisi. A vysvětlujeme, co Síkela nakonec dostane a jak významný post to je. Může se stát, že lidé už nebudou moci jezdit ve starších dieselových autech? A víte, kdo má narozeniny ve stejný den jako Kate Middletonová a říká se mu Idiot z Alp?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Celý díl najdete na HeroHero, Gazetisto a Forendors:

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.gazetis.to/

https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat