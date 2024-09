Tenhle díl jsme začali debatou o dederonech. Že nevíte, kdo to byl? Pak vám určitě není přes třicet. Z druhé strany těm starším objasníme, třeba co to je v řeči mladých „yellow flag“. A hlavně s top manažerkou Hanou Součkovou probereme, jak fungovat v práci v unikátní době, kdy se ve firmách potkává až pět generací najednou a každá chce něco jiného. Co třeba udělala, když jí přišel na konkurz avatar a zjistila, že mladí odmítají používat telefon k volání? Tohle a mnohem víc v zatím nejdelším dílu Generačního konfliktu!

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.