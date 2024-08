Podcast Generační konflikt je po drobné prázdninové pauzičce zpátky. A je věru o čem mluvit. Veronika má co dělat, aby vysvětlila, že tupost hajlujících influencerek není možné vztahovat na celou její generaci. Petr zase, že ne každý olysalý boomer považuje za svoje přirozené právo čučet v tramvaji mladým děvčatům do výstřihu. Řeč je i o nových trendech: Víte třeba, že se objevil nový fenomén – krize třiceti let věku? Nebo že by vlastně nebyl tak úplně nový? Nechybí samozřejmě ani generační slovníčky, přes léto se urodilo dost nových termínů, takže si vyzkoušejte, jestli víte, o co jde!

