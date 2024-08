Do Česka přišla z Bruselu výzva – udělejte eurokomisařem Víta Rakušana a dostanete v nové Evropské komisi hodně zajímavé portfolio. Jaké a proč Rakušan nakonec odmítl? A co se povídá o portfoliu, které bude mít na starosti Síkela? Síkela taky prošel slyšením před českými poslanci a někteří z nich se ukázali jako opravdoví titánové ducha. „Můj první výstřik“, „To mě poser“ – kdo se takhle vyjadřuje? A jak je to s Německem – proč omezuje další vojenskou podporu Ukrajině a co bude následovat?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

