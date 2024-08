Všichni pořád mluví o boomerech a generaci Z. Ale co mileniálové, kteří jsou mezi těmito dvěma generacemi skřípnutí jako salát v sendviči? „Nemáme to jednoduché,“ říká představitel této generace novinář Michael Mareš. A není to podle něj jen o tradičním rčení „mládí v háji, do důchodu daleko“. Jak žijí čeští mileniálové? Co si myslí o boomerech a generaci Z? Jaké jsou jejich představy o budoucnosti? A jaký je jejich specifický slovník? Vše s vtipem a nadhledem v prázdninovém dílu podcastu Generační konflikt!

