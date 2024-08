Politici i firmy pořád omílají, že v EU musíme mít větší vliv. Stále ale nepochopili, co je pro to potřeba. Přitom je to jednoduché – stačí zvládnout dvě základní věci. Mluví o nich Jan Němec, který Česko zastupoval v Bruselu během obou našich předsednictví EU, a zároveň má dlouholeté zkušenosti i s prací pro byznys. Právě on je nejdůležitějším autorem nedávno prosazeného zákona, který má nakopnout výrobu čipů v Evropě. Proč slovo lobbista není v Bruselu, na rozdíl od Česka, sprosté? Proč si úředníci vodí české ministry? A co se Čechům v Bruselu opravdu povedlo?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

