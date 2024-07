Letní cesty na dovolenou mají jednu malou výhodu: vidí to i lidé, kteří přes rok po dálnicích tolik nejezdí. A sice fakt, že české dálnice jsou přetížené kamiony a kolony jsou extrémně dlouhé. A to hlavně ve dnech, kdy se přes Česko valí tranzitní vlna: v pondělí a úterý do Německa vydělávat, ve čtvrtek a v pátek zase na východ.

Přitom je tu železnice, která volné kapacity má a je daleko šetrnější. Udává se, že tuna zboží přepraveného po silnici má tří- až osminásobně vyšší emisní stopu. Proč tedy Evropa a jednotlivé státy víc netlačí na přesun nákladní dopravy? Hostem Ranního brífinku je tentokrát výkonný ředitel sdružení železničních dopravců Žesnad. A moc optimistický není.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.