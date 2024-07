Generace Z není zdaleka tak „prolitá“ jako generace boomerů. Proč mladí pijí méně, jak se na tom podílí sociální sítě a čím alkohol nahrazují? S psycholožkou Helenou Horálek z kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK probíráme mezigenerační rozdíly v konzumaci různých typů drog. Nabízejí ještě politici novinářkám alkohol? Jak se pěstovala v devadesátkách marihuana v kukuřici? A co teď gumoví medvídci s HHC? Nechybí kvíz o názvech koktejlů za socialismu. Víte třeba, co to je lední medvěd nebo semafor?

