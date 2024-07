České národní zájmy jsou nám vším, tvrdí Andrej Babiš a Tomio Okamura. V Evropě se ale spojili s těmi vůbec nejvíc protičeskými politiky. Co tito lidé vůči Česku prosazují? A proč s nimi Babiš a Okamura uzavřeli spojenectví? Vysvětlujeme taky, proč by Ukrajina v dohledné době rozhodně neměla vstoupit do NATO a co udělá atentát na Donalda Trumpa s výsledkem amerických voleb.

Hájit národní zájmy? Tak určitě. Seznam protičeských bláznů, s kterými se spojili Babiš a Okamura

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Tip na článek: Marry Sarotte, A Better Path for Ukraine and NATO: https://www.foreignaffairs.com/ukraine/better-path-ukraine-and-nato

