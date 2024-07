Seniorům se v Česku pomáhá mnohem víc než mladým lidem. Politické strany jsou hlavně pro staré. Mladí nevidí perspektivu. Politoložka Petra Guasti varuje před vyostřením generačního konfliktu. Jaké vidí řešení? Co s drahým bydlením? A jak by se mělo proměnit volební právo? Co aby volily děti třeba už od dvanácti let, aby se vyrovnala stále větší početní převaha důchodců? Jako bonus samozřejmě generační slovníky: Víte třeba, co to je „skibidi“?

