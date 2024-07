Andreji Babišovi nelze upřít, že udělal krok, ke kterému by se asi neodvážil žádný jiný politik v Česku – vzdal se vlivu, který mohla jeho strana v Evropě v pohodě mít, a místo toho se spojil s, dámy prominou, pošuky. Je za tím jasný kalkul, stát se napřesrok opět českým premiérem. Jenže co když jde o granát, který Babiš odjistil, ale vybuchne mu ve tváři? V Bruselském diktátu uslyšíte taky o bizarním výběru nového českého eurokomisaře. Nebo o tom, jestli by měl Joe Biden vzdát kandidaturu na amerického prezidenta.

Babišovo dobrodružství: pustil se do nejriskantnější hry v životě. Vyjde mu to?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

