Když Gavrilo Princip vystřelil 28. června 2014 v Sarajevu na následníka rakousko-uherského trůnu Ferdinanda d’Este, nejspíš netušil, jaký řetězec událostí vlastně spustil. Co bylo v pozadí tehdejšího dění a v čem více než sto let stará mezinárodní situace byla – nebo naopak nebyla – podobná dnešní rozkymácené Evropě? „Kosmopolitní intelektuál považoval v roce 1914 válku v Evropě za přežitek primitivních lidí. A po roce 1989 jsme na dlouhou dobu podlehli podobné iluzi. To je těch 30 let zanedbaných výdajů na obranu. Poučení z první světové války bych nehledal v nějakých konkrétních mocenských bojích, ale spíše v tom, že nic není jisté,“ říká v Ranním brífinku reportér HN a také vystudovaný historik Ondřej Houska.

