Psycholog Tomáš Vašák patří do boomerské generace, ale uznává, že mladí lidé to mají s rozhodováním těžší. Může za to podle něj množství alternativ a podnětů, které je na jednu stranu inspirativní, ale může být také psychicky zničující. S Tomášem Vašákem probíráme vliv sociálních sítí na mentální zdraví, podíl AI na perspektivním „zblbnutí“ lidstva a hlavně strategie, jak se v různém věku a v různých životních situacích správně rozhodovat. Je možné se to naučit! A samozřejmě nechybí ani naše tradiční generační slovníčky.
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
