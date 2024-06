Evropská komise rozhodla o zavedení docela vysokých cel na dovoz čínských elektromobilů do Evropské unie. Je to dobře? A měly by členské země unie toto rozhodnutí zvrátit? Odpoví Ranní brífink HN.

