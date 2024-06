Když Spolu nedokázalo porazit Andreje Babiše ani v eurovolbách, může nad ním vůbec nějaké volby vyhrát? Nebo už je skoro jasné, že šéf hnutí ANO bude opět premiérem? Rozebírá to Marek Hanč, špičkový expert na komunikaci a PR, který byl dlouho Babišovým klíčovým spolupracovníkem. Vysvětluje, co musí strany vládní koalice udělat, pokud chtějí Babiše porazit. A mluví i o tom, jakou šanci mají ve volbách do sněmovny Filip Turek a Kateřina Konečná a jestli začíná pád Tomia Okamury. A dozvíte se taky, kdo je teď velkým oblíbencem Michala Půra.

Babiš září, ale Spolu pořád může volby do sněmovny vyhrát. Marketingový mág radí, co změnit

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

