Občas se to v médiích objeví – prezident Evropské unie. Je to nesmyslné označení, kterým se myslí předseda Evropské rady, tedy politik, který řídí summity lídrů států unie. Zatím v této funkci byli tři lidé – jak je hodnotit, kdo zazářil a kdo propadl? A proč premiéři jednotlivých zemí EU nechtěli dopustit, aby jim „šéfoval“ nějaký opravdu výrazný politik? Vysvětlujeme v další Abecedě Bruselského diktátu.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Tip na dokument: Inside Europe-Ten Years of Turmoil, Going for Broke: https://www.dailymotion.com/video/x71uzph

Tip na knihu: Donald Tusk-Szczerze (Upřímně): https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4904564/szczerze

