Hodnotíme jednotlivé české premiéry, čeho v Bruselu dosáhli, jak působili, co udělali dobře a v čem selhali. A dojde i na spoustu historek ze zákulisí. Který premiér držel hladovku a který chtěl emigrovat? O Petru Fialovi se povídá, že by se mohl přímo do Bruselu brzy přestěhovat. Jak je to reálné a co mu chybí? Řekneme vám taky, kteří čeští europoslanci mají vliv v Evropě a kteří doma v Česku. A co je vlhkým snem všech českých konzervativců?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Celý díl najdete na HeroHero nebo Gazetisto

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.gazetis.to/