Tento díl Generačního konfliktu jsme vzali opravu od podlahy. Našimi hosty jsou šestiletí frekventanti třetí třídy mateřské školky Péťa a Vojta. Jak se žije ve světě, kde se chodí domů buď „po O“, nebo „po spa“? Veronika Capáková při vyptávání několikrát nevěřila vlastním uším a to nejen v momentu, kdy zjistila, že „hodnoty“ generace alfa jsou podezřele blízké hodnotám generace boomerské. Co se děje když vám ve školce omylem pustí film o upírech? A musí se tam ještě dojídat? Je lepší být policistou nebo hasičem, kdo je vlastně starý a co se dá koupit za „sto tisíc milionů korun“? Poslechněte si, co kluci sdělili, než se jednomu z nich začalo chtít čůrat.

Generační konflikt dil 12 s Vojtou a Petrem

