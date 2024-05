Jak zacházejí s penězi různé generace? V čem se liší jejich investice? Platí klišé o odvážných mileniálech a generaci Z? V dalším díle Generačního konfliktu vystupují dvě investorky – Dana Bérová z generace boomerů a Lenka Kosmátová, která patří do generace Z. Jak se na sebe vzájemně dívají a co doporučují, pokud jde o peníze, lidem ze svých generací? Je lepší syslit na důchod, nebo investovat do sebe, do zážitků a zkušeností? A samozřejmě nechybí bonus: Autoři Veronika Capáková a Petr Honzejk nabídnou generační slovníky se vzájemně nesrozumitelnými výrazy, které se týkají nejen peněz.

