Slovensko se probudilo do nové politické reality. Po atentátu na premiéra Roberta Fica mluví představitelé vládního Směru o vyhlášení války demokratické opozici i liberálním médiím. Co se to děje na Slovensku? A co to hlavně znamená pro jeho budoucí vývoj? V Ranním brífinku o tom mluví hlavní analytik Hospodářských novin a expert na oblast střední Evropy Martin Ehl.

