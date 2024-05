Není to tak dávno, co jsme o kamionech mluvili jako o vítězích éry covidu. I když si jejich lobbisté nikdy úplně nepřestali stěžovat, dálnice se nákladními auty zaplnily víc než kdykoli před tím a rekordy padaly i ve statistikách přepraveného zboží.

Teď se ale ukazuje, že ti čeští zároveň ztrácejí tržní pozici a to, co vidí běžný řidič zpoza volantu osobního auta, je spíš jen tranzit z východu, který se do Česka soustřeďuje i kvůli mýtu. A to v okolních zemích rostlo daleko citelněji než u nás.

Co se vlastně za pesimistickými zprávami z firem skrývá? Ptáme se jednoho z šéfů dopravních firem, Jana Bokoče z krupské firmy BLM Trucking.

doprava Českým dopravcům ubývá zakázek, tlačí se na ně levnější konkurence z Východu 6. 5. 2024 ▪ 6 min. čtení