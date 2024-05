Jak se v posledních letech proměnilo navazování kontaktů, prožívání vztahů, potřeba a pojetí sexu. O tom vše mluvíme v dalším dílu Generačního konfliktu se vztahovou terapeutkou Eliškou Remešovou. Stěhuje se láska do online světa? Nevymřeme na to nakonec? A mimochodem, věděli jste, že i v takzvaném volném vztahu je možná nevěra? Boomer Petr na tohle tvrzení hleděl nevěřícně, zato Veronika z generace Z to bere jako samozřejmost. Plus generační slovníčky tentokrát hlavně na téma vztahy a erotika.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.