Český státní dluh se v letošním prvním čtvrtletí zvýšil o necelých 110 miliard korun na rekordní 3,221 biliony. Na každého Čecha teoreticky připadá dluh ve výši 295 480 korun. Míra zadlužení stoupla na 43,6 procenta hrubého domácího produktu. Státní dluh vynikne zejména ve srovnání s hospodařením obcí, které je výrazně přebytkové. Co by měl stát dělat, nakolik je zadlužování nebezpečné a měly by se obce víc podílet na placení dluhů státu? O tom jsme v Ranním brífinku diskutovali s poradcem premiéra a hlavním ekonomem BHS Štěpánem Křečkem.

