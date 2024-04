A je tady generační hádka o umělou inteligenci. Boomer Petr vidí temnou budoucnost, včetně zblbnutí populace, za kterou bude AI myslet, Veronika z generace „Z“ s nadějí vyhlíží nekonečné horizonty využití. A jejich host, influencer zabývající se umělou inteligencí Svatopluk Barek (26), vysvětluje, co všechno AI změní, co má cenu ještě studovat, jak budou vypadat vztahy a proč je střední a starší generace v hrubé nevýhodě. A nechybí samozřejmě generační slovníčky: Víte třeba (vy starší), co to je „trash talk“ nebo co se děje, když vám někdo pošle emoji lebky? A (vy mladší) jakému koktejlu se říkalo „cikán v trávě“?

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.