V dalším díle Generačního konfliktu jsme si opět pozvali hosty. Jsou dva, patří mezi nejznámější tiktokové dvojice a věkový rozdíl mezi nimi je zhruba 60 let. Je to energická babička Víša Kokošková (89) se svým vnukem Honzou (28). Společně natáčí vtipná videa na sociální sítě, kde Víša například zkouší „chutě mladých“ – třeba Bubble tea, kyblík smažených kuřat nebo wakame.

Společně jsou pozitivním příkladem, jak si mohou generace rozumět a vzájemně se podporovat. Co Víša říká svým devadesátiletým vrstevnicím, když nadávají na mladé lidi? A co by naopak Honza vzkázal mladé generaci, která o starších říká, že už je na odpis? Ptát se bude boomer Petr Honzejk a „vločka“ Veronika Capáková. A nechybí ani generační slovníčky.

