Karibský ostrovní stát Portoriko má bohatou historii pod nadvládou Španělska, teď už je ale více než 100 let americké. Co to tomuto ostrovu dalo a co mu to vzalo? Jak se v době bezprecedentního rozkladu státu v nedalekém Haiti na Portoriku žije? A proč bychom se o dění a poměry v Karibiku měli zajímat? V Ranním brífinku to vysvětlí reportér Hospodářských novin Jan Brož.

