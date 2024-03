Všichni mluví o mladých lidech, ale skoro nikdo nemluví s nimi. To my tedy zase ano! Do dalšího dílu Generačního konfliktu jsme pozvali dva patnáctileté gymnazisty, Veroniku a Bohdana. Co si oni a jejich vrstevníci skutečně myslí o tématech jako klimatická krize, duševní zdraví, gender? Co vyčítají starším? Nechají se od nich v něčem inspirovat? Jak se dívají na politiku a koho v ní nejvíc nesnášejí? A jako bonus samozřejmě generační slovníčky – tentokrát se nechytalo celé autorské duo: Nejen boomer Petr Honzejk, ale občas ani „vločka“ Veronika Capáková.

