Dotace na nákup elektroaut v Česku odstartovaly. Celkem by měla podpora, určená pro firmy a živnostníky, vystačit až na pět tisíc vozů. To je zhruba stejně, jako se jich loni prodalo za tři čtvrtě roku. Prodejci tak čekají, že dotační program mohutně nakopne tuzemský trh s elektromobily. Česko totiž náleží v evropském srovnání k zemím, kde patří podíl aut na baterky k těm nejnižším. Na co by si měli dát žadatelé pozor, aby jejich cesta za dotací skončila úspěchem, jsme v Ranním brífinku probrali s byznysovým redaktorem Hospodářských novin Ondřejem Charvátem.

