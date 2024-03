V čele kandidátky má STAN nejsilnější dvojici ze všech stran – Danuši Nerudovou a Jana Farského. Jeden interní průzkum ukázal, že Nerudová má oproti konkurenci zásadní výhodu. O co jde? A co naopak STAN pokazil? Dozvíte se ale taky o doslova trapném výkonu Česka při snaze získat souhlas se stavbou dalších jaderných bloků. Za tuhle komplikaci mohou jedině sami Češi – a my známe důvody.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Tip na knihu: Juraj Buzalka-Postsedliaci. Slovenský ľudový protest

