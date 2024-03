Je pravda, že mladší generace řeší psychické problémy otevřeně, zatímco starší se za ně stydí a překrývá je alkoholem? V dalším dílu „Generačního konfliktu“ si Veronika Capáková a Petr Honzejk pozvali experta – psychologa a influencera Tomáše Kvapilíka. Ten zajímavě vysvětluje, odkud generační rozdíly v postoji k duševnímu zdraví pramení, kdo by měl komu „otevřít dveře“ a jak by se generační propast dala zasypat. Samozřejmě jako bonus generační slovníčky. Starší se třeba dozvědí, co to je „red flag“, a mladší, co znamená „spustit řepu“. A nejen to!

