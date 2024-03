Do voleb zbývá méně než 100 dní a nám se dostal do rukou interní průzkum jedné politické strany. Ukazuje, že volby do Evropského parlamentu by mohly dopadnout úplně jinak, než asi všichni očekávají. Kromě nejistoty ohledně vítěze se rýsuje jeden nečekaně dobrý výsledek jedné politické strany a jedna skokanka, na kterou by si moc lidí nevsadilo. Hodnotíme taky kandidátku Pirátů pro eurovolby – kdo udělal obrovský progres a kdo je největší radikál? A proč je v zájmu všech Čechů, aby se Emmanuel Macron při cestě do Prahy potkal s Andrejem Babišem?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Celý díl najdete na HeroHero nebo Gazetisto

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.gazetis.to/