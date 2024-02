Už jen necelý měsíc zbývá do prvního kola slovenských prezidentských voleb. To se uskuteční v sobotu 23. března. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, půjdou Slováci k volbám o dva týdny později znovu. Ve druhém kole by proti sobě s největší pravděpodobností stáli Peter Pellegrini, předseda parlamentu a vládní strany Hlas, a Ivan Korčok, zkušený diplomat a bývalý ministr zahraničí. Proč je dobré prezidentskou volbu na Slovensku sledovat a čím vším je zajímavá, o tom v Ranním brífinku mluví hlavní analytik Hospodářských novin Martin Ehl.

